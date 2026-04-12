アニメーション映画「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」の公開日が8月28日に決定した。同作はこれまで、2024年冬公開、2025年冬公開、2026年2月公開……とたびたび公開日が延期されてきたが、具体的な日にちが確定したのは初めてのことである。ネットでは、「ようやく公開日が決まった」と安堵したファンも多かったようだ。Snow Man佐久間大介に声優仕事が急増のナゼ？ アニメ業界が“違和感なし”と認める