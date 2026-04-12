3月29日、元AKB48・篠田麻里子（40）の再婚が発表された。篠田といえば、2019年に実業家の男性と結婚したものの、22年に不倫を疑われる音声やスクリーンショットが流出。本人は否定したが、ドロ沼不倫の印象が世間に広まる結果となった。離婚成立から3年が経過した今も、騒動の記憶は新しい。篠田麻里子の新恋人が“また起業家”で蘇る「まりちゃん」離婚騒動の記憶…濡れ場好演で復活もそのため、SNS上では《強すぎる》《また