■MLBドジャース−レンジャーズ（日本時間12日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う1回の第1打席で先頭打者弾となる4試合ぶりの4号の同点本塁打を放った。本拠地で8戦目にして初アーチ、レンジャーズから22本目の本塁打となり、アスレチックスと並び球団別本塁打最多タイとなった。試合は1回表、E.シーハン（26）が先頭のB.ニモ（33）にいきなり本