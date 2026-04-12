前回の衆議院選挙で躍進した「チームみらい」。ＡＩエンジニアの安野貴博氏が立ち上げたことから、“ＩＴ集団”のイメージが先行するチームみらいだが、実際には議員それぞれのキャリアや専門性は多種多様だ。なかでも教育・福祉分野で実績を積み、今回初当選を果たしたのが河合道雄議員（比例南関東ブロック）だ。教育現場を知る立場から、政治で何を変えようとしているのか聞いた。偏差値で進路が決まる現状を変えたかった河合道