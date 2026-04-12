俳優の篠原涼子が主演を務める『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』Season2（全5話／毎週日曜前10：00新エピソード更新）の第3話がきょう12日に配信され、新キャラクターが登場した。【場面写真】切ない…こずえ（篠原涼子）を抱きしめる怜治（ジェシー）今作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇の続編。篠原演じる女刑務官・冬木こずえが、ジェシー演じる殺人犯・日下怜治を救うため、脱獄計画を