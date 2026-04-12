フリーアナウンサーの生島ヒロシ（75）が12日、自身がパーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜前9・00）に出演。活動再開後の変化について明かす場面があった。生島は昨年1月に重大なコンプライアンス違反があったとしてTBSラジオのレギュラーを降板。その後、活動を自粛していたが、先週5日の放送で約1年2カ月ぶりに活動を再開した。「今週気になったニュースというか、今、とにかく全部ネ