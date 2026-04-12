◇MLBドジャース−レンジャーズ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)両チームから先頭打者ホームランが飛び出しました。初回、先に攻めるレンジャーズは、1番のブランドン・ニモ選手がエメ・シーハン投手の2球目、真ん中付近のストレートをとらえ、センターの頭を越える一撃。今季2号となる先頭打者アーチが飛び出します。それでも直後のドジャースの攻撃。1番に入る大谷翔平選手がジャック・ライター投手の4球目、インコースへ