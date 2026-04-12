爆笑問題太田光（60）が12日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。オープニングでゲスト出演のオリエンタルラジオ藤森慎吾（43)にツッコミを入れた。MC爆笑問題田中裕二が「イラン情勢が大きく変わりました。そんな中、久々に登場の藤森くんもこのことに関して専門家の先生にいろいろ聞いてみたいことがある、と」と話しかけた。藤森は「質問をたくさんもってきましたんで、また一番心配なのが、戦