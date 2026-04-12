歌手の工藤静香さんが4月11日、自身のインスタグラムを更新。兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホールで開催された「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」の兵庫公演が無事に終了したことを報告しています。 【写真を見る】【 工藤静香 】兵庫でのシンフォニック公演に感動「まるで時が止まったかのような、特別なひとときとなりました」JUN ASHIDAのドレス姿に絶賛の声工藤さんは「本日もスタンディングオベー