アメリカ・ペンシルベニア州で、小型機が高速道路に緊急着陸する瞬間をカメラが捉えた。小型機はエンジントラブルを起こしたが、近隣の空港に着陸ができず、やむを得ず道路に着陸したという。高速道路に小型機が緊急着陸高速道路を走る車の前に姿を現した、小型の飛行機。小型機は機体を左右に揺らしながら高度を下げ、そのままゆっくり道路に着陸した。連邦航空局とペンシルベニア州警察によると、最初に報告があったのはパイロッ