元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続でゲスト出演したドランクドラゴン鈴木拓（50）に反発する一幕があった。鈴木にとって所属事務所の先輩にあたる、おぎやはぎの「田中みな実評」で番組は盛り上がった。おぎやはぎの矢作兼と小木博明は3月12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜