アーセナルはプレミアリーグ第32節でボーンマスと対戦。ホームでの対戦だったが1-2と痛恨の敗戦を喫した。17分にイーライ・ジュニア・クルピに先制点を許し、35分にヴィクトル・ギェケレシュがPKを決めて追いつくものの、74分にアレックス・スコットに守備の隙を突かれて失点。後半はいくつかチャンスもあったものの、決めきれず敗れている。特にギェケレシュには大きなチャンスがあった。79分には右サイドからのクロスがこぼれた