◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う１回裏先頭の１打席目に、４試合ぶりの本塁打で、今季初の先頭打者本塁打となる４号ソロを放ち、４５試合連続出塁も達成し、前日１０日（同１１日）に新記録となった日本人記録をさ