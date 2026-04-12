◇米男子ゴルフツアーマスターズ第3日（2026年4月11日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）16位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は72で回り通算2アンダーで29位に後退した。首位とは9打差で、5年ぶり2度目は優勝は厳しくなったが、ホールアウト後の取材対応では報道陣の爆笑を誘った。最終日に向けた意気込みを聞かれると、笑みを浮かべながら「やる気でませんね」とぽつりとつぶやいた。こ