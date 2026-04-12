◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１打席目に先頭弾を放って迎えた２打席目はボテボテの当たりだったが内野安打になるラッキーな打席となった。今季の本拠地初アーチとなる４号本塁打、日本人記録を更新する４５試合連続出塁