タレントの鈴木奈々（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。現在の身長と体重を公表した。鈴木は「昨日久しぶりに仕事で体重計りました！最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少しビビってました！」とつづり、黒のタンクトップとショート丈のスパッツ姿で体重を測定する写真を投稿。「52.4キロでしたー！身長は154センチです思ってたよりあんまり増えてなかったです」と報告した。これにファンからは「体脂肪