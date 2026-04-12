イランとの協議後に記者会見するバンス米副大統領＝12日、イスラマバード（ロイター＝共同）【イスタンブール、ワシントン共同】米国とイランが戦闘終結に向け11日開始した対面協議はパキスタンのイスラマバードで12日未明まで行われた。バンス米副大統領は終了後に記者会見し「イランと合意に至らなかった。米国に帰国する」と述べた。イランに「核兵器を開発しないという意思が見られない」と批判。戦闘終結への道筋は一層、不