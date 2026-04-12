ヘンリー王子が、亡き母ダイアナ元妃を偲んでアフリカ・レソトに設立した慈善団体「センテバレ」から名誉毀損で訴えられた。英紙エクスプレスが先日、報じた。ロンドン高等法院の記録によれば、ヘンリー王子は、自身が共同設立したセンテバレから名誉毀損（文書または口頭による中傷）で訴えられている。オンラインの裁判書類は、王子が元理事のマーク・ダイアー氏とともに、名誉毀損の被告であることを示している。センテバ