スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。さて、今回のお悩みは――。【お悩み】風邪のひき始めに即効性のある生活習慣は？（２０代男性）【アドバイス】ビタミンＣとＤ、体の保温、快適睡眠でリフレッシュ！【解説】サッカー部のキャプテンなので、風邪で練習を休むわけにもいかないという大学生からの相談でした。寒けや鼻水といった風邪の初期症状が現れるということは、免疫力