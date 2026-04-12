もはやデビュー直後に、メンバーが活動中断に追い込まれる新人グループは珍しいことではないのかもしれない。K-POP界では近年、デビュー間もないメンバーが活動中断を発表し、グループが早々に対応を迫られるケースが目立つ。【画像】「王と呼ばれた」キム・ゴヌ、暴言＆人格攻撃？その最新例が、ボーイズグループALPHA DRIVE ONEのキム・ゴヌだ。所属事務所WAKEONEは最近、キム・ゴヌの活動休止を発表し、当面グループは7人体制で