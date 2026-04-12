4月11日午後7時、静かに流れていた民謡の旋律が一瞬にして止まった。6万人の息遣いさえ飲み込んでしまった重苦しい静寂。黒い頭巾を被った人影が、赤い聖火で大型スクリーンに映し出された「アリラン」の文字を焼き払った。【画像】「BTSの未来が心配…」RM、将来を不安視？歓声とともに数十人の黒い群衆がステージを掌握し、血のような赤い照明の下、BTSがゆっくりとその姿を現した。それはまるで、王座を狙う者を成敗しに現れた