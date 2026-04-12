【S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム】 4月12日 商品化発表 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」の商品化を4月12日に発表した。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼッツ」より主人公・万津莫がゼッツドライバーとデュアルメアカプセムを使用して変身した「仮面ライダーゼッツ カタス