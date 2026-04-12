2人の娘とともにマレーシアに移住中のタレントの優木まおみ（46）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を約5カ月ぶりに更新。近況を明かした。「おはようございます相変わらずマレーシアに大体います」と書き出し、「英語の勉強、マレーシアでの新会社立ち上げ、pilates、ピックルボールの練習などなどで、毎日楽しく過ごしていたら、界隈から“優木まおみXから消えた！”みたいに心配されてるようだったので、ここに生存確