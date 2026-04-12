レンジャーズ戦の1回、今季初の先頭打者本塁打となる4号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは11日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、一回に4試合ぶりの本塁打となる4号ソロを放った。先頭打者アーチは今季初。メッツの千賀はアスレチックス戦に先発して自己最短の2回1/3で降板し、2本塁打を含む8安打7失点で2敗目