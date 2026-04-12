数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！計算の優先順位をしっかり意識すればすぐに解ける問題です。ワクワクしながら挑戦してみてくださいね。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。7 □ 5 □ 3 = 38 ヒント：まずは「38」に近い数字を掛け算で作ってみましょう。7の段の九九を思い浮かべてみると……？答えを見る↓↓↓↓↓正解：× と ＋正解は「× と ＋」でし