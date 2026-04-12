◆本拠地では今季初本塁打、ファン熱狂！ドジャースの大谷翔平選手（31）が11日（日本時間12日）、本拠地ドジャー・スタジアムでのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。初回の第1打席に今季4号の先頭打者アーチを放った。1点を先制された直後の1回裏、相手の先発右腕・ライターの4球目スライダーを完璧に捉えた。打球速度104.5マイル（約168キロ）、飛距離390フィート（約119メートル）、角度36度の大飛球は右翼