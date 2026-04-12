メディアアーティストの落合陽一氏が手がける新プロジェクト「null2n（ヌルヌルネクサス）」が、2026年、神奈川・横浜みなとみらいランドマークタワー内にオープン。加えて、2027年3月に実施されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：2027年国際園芸博覧会）での「null4（テトラヌル）」公開が発表された。【写真】横浜花博に登場予定の「null4」も！2つの新プロジェクトの詳細■落合陽一氏のシグネチャー作品として登場今回発表さ