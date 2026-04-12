国際親善試合でアメリカ女子代表との３連戦に挑んでいる、なでしこジャパン。現地４月11日にカリフォルニア州サンノゼのペイパル・パークで行なわれた１戦目は、２点を先行される展開で、61分に植木理子の得点で１点を返したが、１−２で敗れた。現地メディアもこの一戦を速報。『The Guardian』アメリカ版は「ラヴェルとヒープスの得点により、アメリカ女子代表は日本に快勝し、親善シリーズをスタートさせた」と見出しを打ち