札幌・東警察署は2026年4月12日、札幌市東区に住む自称・施設作業員の女（61）を窃盗の疑いで逮捕しました。女は11日午後6時すぎ、ドラッグストアで栄養剤2本（販売価格合計1万956円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、4日から5日の間、このドラッグストアでサプリメント14点が盗まれる窃盗事件が発生。11日、この事件の捜査で警察官がドラッグストアを訪れた際、店員が「万引き犯に似ている人物が来店している」