戦闘終結に向けたアメリカとイランの直接協議がパキスタンで始まりました。イラン側は今後の話し合いの枠組みについて交渉に進展があったとしています。【映像】握手を交わすアメリカとイランの代表らアメリカとイランは11日、イスラマバードで交戦後、初めてとなる停戦協議を開始しました。アメリカ政府高官などによりますと、バンス副大統領らアメリカの代表団とガリバフ国会議長らイランの代表団に加えて、仲介国のパキス