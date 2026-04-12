アメリカ軍は、イランによって事実上の封鎖状態にあるホルムズ海峡をアメリカ海軍の艦艇2隻が通過し、機雷掃海に向けた準備作業を始めたと発表しました。【映像】ホルムズ海峡の様子アメリカ中央軍は11日、イランの革命防衛隊が敷設した機雷を完全に除去する任務の一環として、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦2隻がホルムズ海峡を通過したとの声明を発表しました。中央軍のクーパー司令官は「本日、我々は新たな航路を確立する