女優の見上愛（25）が12日までに自身のインスタグラムを更新。上坂樹里（20）とダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」のオフショットを公開した。「『風、薫る』 第2週『灯の道』ご視聴いただきありがとうございました！」と書き出した見上。「今週も、いろんなことが起きましたね……そして、やっと直美と巡り逢えました」と振り返った。「ここから、2人は看護師への道を着実に歩んでいきます。ぜひお見逃しなく！」