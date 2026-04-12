「ドジャース−レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、１点を追う初回先頭の第１打席で先頭打者アーチを放った。右腕・ライターとの対戦。初球のフォーシームを悠然と見極め、２球目のチェンジアップは見逃した。３球目のフォーシームにも手を出さず、バッティングカウントに。４球目、内角スライダーを完璧に振り抜くと打球は右翼席に飛び込んだ。レンジャーズが