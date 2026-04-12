高市早苗首相をイギリスの世界的ロックバンド「ディープ・パープル」が表敬訪問した様子が、首相官邸の公式Xで12日までに公開された。【動画】ハードロックが鳴り響く！ 高市首相、ディープ・パープルと対面Xには、ハードロックが鳴り響く動画が投稿され、「ディープ・パープルとロングボトム駐日英国大使の表敬を受けました」と紹介。高市首相は「ディープ・パープルは私の憧れのバンドです。中学生の時には、ディープ・パ