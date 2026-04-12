人気5人組動画クリエイター・コムドットが、生放送中に人気アーティストへアポなしの出演交渉を実施。その相手が電話で生登場すると、視聴者から「電話出てくれるのあつい!!」「緊張感すごい」と驚きの声が殺到した。【映像】緊張が走ったアーティストとの電話シーン4月11日、『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』の生放送中に、翌日正午に行われる「カラオケミッション」の助っ人を探すことになったメンバー。ゆ