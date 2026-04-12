「ドジャース−レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの先発・シーハンがいきなり先頭打者アーチを被弾した。プレーボールがかかって２球目だった。内角低めのフォーシームを完璧にとらえられると、打球はバックスクリーンに飛び込んでいった。センターのパヘズが懸命にジャンプするも打球はその上を通過。まさかの一発に本拠地がどよめいた。シーハンは開幕から２試合に先発し、１勝０敗ながら防御率は８・０