「レースアンバサダーアワード2024」グランプリのレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。新コスチュームを投稿した。岡山国際サーキットでスーパーGT第1戦岡山（11、12日）が開催中で、水瀬は今季も「D'station Racing」所属で、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活動する。「2026フレエンちゃんのGTコスお披露目しましたっ今回はなんと…