【昭和〜平成スター列伝】米国・ＷＷＥのプロレスの祭典「レッスルマニア４２」（１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）が目前に迫った。“毒蛇”ランディ・オートンは、統一ＷＷＥ王者のコーディ・ローデスに挑戦する。両雄はいずれも偉大なレスラーを父親に持つが、オートンは祖父がボブ・オートン、父親が“カウボーイ”ボブ・オートン・ジュニアという名門一家に育った。父親ボブ・オートン・ジュニアは