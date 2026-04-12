【今週の秘蔵フォト】１９７０年代前半、数多くのアイドル歌手が誕生したが、７１年に「１７才」でデビューした南沙織の登場はある意味、衝撃的だった。沖縄出身で当時は調布のアメリカンスクールに在学中の１７歳。同曲は５４万枚の大ヒットとなり、一気に人気アイドルとなる。「シンシア」の愛称で親しまれ、美しいロングヘアと爽やかな清純さは神々しいほどで、多くの男性ファンをとりこにした。７１年１１月１４日付本紙に