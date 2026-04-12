桜島が爆発的噴火 噴煙2900ｍ 空振も観測 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で12日午前8時28分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から2900mの高さまで上がりました。 大きな噴石が南岳山頂火口より300から500mの9合目まで飛散し、やや多量の噴煙が直上に上がっています。この爆発に伴う空振も観測されています。 桜島の爆発的噴火はことし2回目です。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２