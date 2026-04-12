部位と調理法をひと工夫すればお肉も普通に食べてOK！肉の部位で脂質量は大きく違う お肉はどう食べるかが大事！ 世代を問わず肉料理が大好きな日本人。鶏の唐揚げやハンバーグ、豚の生姜焼きなどは誰に聞いても好きなおかずの上位にランクインするほどの鉄板メニューです。栄養面でも三大栄養素のひとつ、たんぱく質を摂るうえで欠かすことのできない肉類ですが、食べる部位や食べ方を注意しないとコレステロ