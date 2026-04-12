集団生活が苦手で孤立しやすい「ADHD」の子供にどう接するのがいいのか？ 肯定的に受け入れる環境が大事 じっとしていられない、一方的に話してしまうなど集団行動が苦手な特性が目立つため、注意欠如・多動症は子どもの頃から褒められる機会よりも叱られる機会が多いです。この結果、自己評価が低くなりやすく、成長するにつれて意図的に人間関係を避けるようになってしまいます。注意欠如・多動症の特性は周囲の影響で変化し