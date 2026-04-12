「植物は動けない」のだが…？「植物は動けない」を覆す植物の運動方法 植物は成長する限り運動している 植物と動物の大きな違いのひとつは、動くかどうかではなく、動くスピードの違いです。 植物の動きはじっくり観察しても、目の前ではすぐには見えません。しかしハイスピードカメラを長時間設置して再生すると、まるで動物のようにみるみる成長するダイナミックな姿が現れます。植物は移動はしませんが、ゆ