フリーアナウンサー膳場貴子が12日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」に生出演。米国とイランが交戦後初となる協議を仲介国となったパキスタンの首都イスラマバードで開始した件について語った。膳場は、「主張に対立点はあるものの、1日目を終えて話し合いは継続するというところまでは分かっています」と進捗（しんちょく）状況を説明した。そのうえで、「何よりも気になるのは、当のイスラエルが戦争を終わらせる意志がな