[4.11 ブンデスリーガ第29節 ザンクト・パウリ 0-5 バイエルン]ブンデスリーガ第29節が11日に開催され、首位バイエルンは敵地で16位ザンクト・パウリに5-0で勝利した。今季の総得点を105に伸ばし、5試合を残してブンデスリーガのシーズン最多得点記録を更新。2位ドルトムントが敗れたため、ポイント差は12に拡大している。DF伊藤洋輝はセンターバックで先発出場したが、後半22分にアクシデントで途中交代。左ふくらはぎを気に