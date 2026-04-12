[4.11 ベルギー・リーグ・プレーオフ1第2節 シントトロイデン 1-2 クラブ・ブルージュ]シントトロイデンのMF伊藤涼太郎が11日、ホームでのベルギー・リーグ・プレーオフ1第2節クラブ・ブルージュ戦(●1-2)で今季公式戦8ゴール目を記録した。前半22分にMF山本理仁のパスをFW後藤啓介がヒールで流すと、受けた伊藤がゴール前に抜け出す。GKのタイミングをずらして左足で流し込み、先制弾を奪った。しかし、シントトロイデンは