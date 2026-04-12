[4.11 ブンデスリーガ第29節 ボルフスブルク 1-2 フランクフルト]ブンデスリーガ第29節が11日に行われ、7位フランクフルトは敵地で17位ボルフスブルクを2-1で下した。MF堂安律は体調不良でベンチ外。ボルフスブルクではFW塩貝健人が後半34分から途中出場した。フランクフルトは前半21分、MFオスカー・ホイルンドのミドルシュートで先制に成功。同32分にはデザインされたFKからFWアルノー・カリムエンドがこぼれ球を押し込み、2