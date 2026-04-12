春の陽気に包まれる東京スカイツリータウン(R)で、2026年4月4日(土)から5月31日(日)まで開催中の「台湾祭in東京スカイツリータウン(R)2026−台南ランタン祭−」。台湾夜市の熱気と活気を五感で楽しめる恒例イベントは記念すべき10周年。今回の主役は、台湾南部の古都「台南市」。東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」や各線「押上駅」からすぐの会場には幻想的な台南ランタンが並び、都内にいながら本場の夜市グル