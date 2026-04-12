開催：2026.4.12 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が12日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとヤンキースが対戦した。 レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。 2回表、7番 オースティン・ウェルズ 3球目を打ってライトスタンドへのホ