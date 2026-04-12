第86回桜花賞（GI、芝1600m）が行われる阪神競馬場の馬場情報が12日、JRAより発表された。阪神は芝は「良」、ダートは「稍重」でスタート。芝のクッション値は「8.9／標準」、芝の含水率はゴール前12.1％、4コーナー12.5％と計測された。 ■阪神牝馬Sは1分31秒6の超高速決着 金曜の雨で土曜はダート・重で芝・稍重、芝のクッション値「8.6／標準」でスタートしたが、午後には芝は良